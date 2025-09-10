Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Freibad Penig beendet seine Saison am 14. September mit einem Abschlussfest.
Das Freibad Penig beendet seine Saison am 14. September mit einem Abschlussfest. Bild: Mario Hösel
Rochlitz
Saisonfinale im Freibad Penig: Abschlussfest am 14. September
Redakteur
Von Julia Czaja
Das Freibad Penig schließt am 14. September. Trotz weniger Besucher als im Vorjahr gibt es Grund zur Freude. Was hält der letzte Tag bereit?

Im vergangenen Jahr verzeichnete das Freibad Penig mehr als 23.000 Besucher. An diesen Rekord reicht das Bad in dieser Saison jedoch nicht heran. Aufgrund des eher durchwachsenen Wetters kamen lediglich mehr als 15.000 Wasserratten. Dennoch ist Badbetriebsleiter René Dudschig zufrieden und lädt am letzten Öffnungstag zu einer Abschlussparty...
