Sanierung in Rochlitz: Straße am Eichberg wird erneuert

Risse und Schlaglöcher prägen die Straße im Rochlitzer Gewerbe- und Wohngebiet am Eichberg. Doch die sind bald Geschichte.

Risse im Asphalt, an manchen Stellen Schlaglöcher – die Straße am Rochlitzer Gewerbe- und Wohngebiet am Eichberg hat bessere Tage erlebt. „Wenn wir nicht bald etwas machen, müssen wir die Straße grundhaft ausbauen. Und das wird teuer“, begründete die Amtsleiterin für Stadtentwicklung und Bauen, Cornelia Quaas, jetzt im Stadtrat...