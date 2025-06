Sanierung in Sicht: Geringswalder Freibad wird aufgefrischt

Seit Jahren will die Stadt Geringswalde das Freibad an der Auenstraße auf Vordermann bringen. Nun stellen die Stadträte wichtige Weichen.

Die Stadt Geringswalde will Anfang September mit der Sanierung des Freibades an der Auenstraße beginnen. Deshalb sollen in der Sitzung des Stadtrates die Aufträge für etliche Gewerke vergeben werden. Dabei bewegt sich die Spanne von Wassertechnik über den Abriss des Flachbaus an der Ostseite bis hin zur Installation einer Rutsche aus...