Regionale Nachrichten und News
  • Satire zum Wochenende: Freiberg tritt nicht allein auf der Stelle – Fahrrad-Zickzack wird auf Landkreis ausgedehnt

Fahrrad-Zick-Zack ist nicht nur einmal im Jahr: Jeden Tag wartet in Mittelsachsen ein neues Abenteuer auf die Radfahrer.
Bild: Karikatur: Egbert Raithel
Fahrrad-Zick-Zack ist nicht nur einmal im Jahr: Jeden Tag wartet in Mittelsachsen ein neues Abenteuer auf die Radfahrer.
Bild: Karikatur: Egbert Raithel
Rochlitz
Satire zum Wochenende: Freiberg tritt nicht allein auf der Stelle – Fahrrad-Zickzack wird auf Landkreis ausgedehnt
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Hier steht, was wirklich wichtig ist. Gutes Rad ist teuer (oder so ähnlich). Und guter Radweg braucht Zeit. Radfahrer sind nicht nur in Freiberg geplagt. Also gilt für alle ab heute: Zickzack fahren!

Worüber schimpft ein Radfahrer in der Bergstadt? Jedenfalls nicht über Steigungen, also die Berge. Die lassen sich mittlerweile verblüffend schnell meistern, wenn man ein E-Bike hat. Da staunt nicht nur der ohne Motor strampelnde Radfahrer über die lachende und kaum tretende Oma, die deshalb wohl nicht mehr im Hühnerstall Motorrad fährt....
