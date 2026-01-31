MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für Schlagzeilen sorgten Zweiradfahrer auf der Talsperre Kriebstein. Eine Erklärung dazu liefert nun unsere Karikatur.
Für Schlagzeilen sorgten Zweiradfahrer auf der Talsperre Kriebstein. Eine Erklärung dazu liefert nun unsere Karikatur. Bild: Egbert Raithel
Für Schlagzeilen sorgten Zweiradfahrer auf der Talsperre Kriebstein. Eine Erklärung dazu liefert nun unsere Karikatur.
Für Schlagzeilen sorgten Zweiradfahrer auf der Talsperre Kriebstein. Eine Erklärung dazu liefert nun unsere Karikatur. Bild: Egbert Raithel
Rochlitz
Satire zum Wochenende: Von Kriebstein nach Mailand - so olympisch fühlt sich Mittelsachsen
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hier steht, was wirklich wichtig ist: Der sportliche Mittelsachse hat für viele Wintersport-Disziplinen beste Voraussetzungen - von Slalom bis Buckelpiste. Nur in der Loipe droht uns die Holzmedaille.

Nach mehr als 130 Metern in der Luft auch noch auf dem Podest landen? Klingt etwas komisch, ist aber für Sportreporter wortwörtlicher Alltag - und für die Skispringer, die das schaffen, ein großer Erfolg. Und in einer Woche sind es dann wieder „die Zuschauer an den Hängen und Pisten“. Hat auch mal ein Reporter so gesagt, klingt aber nur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:04 Uhr
2 min.
Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für "Probebetrieb"
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war fast ein Jahr dicht. (Archivbild)
Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im "Probebetrieb". Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
12.01.2026
3 min.
Vom Abenteuer Grönland bis zum Studium in Freiberg und Mittweida – Fünf Tipps für diese Woche
Mitarbeiter der Justiz sind wieder bei der Karrieremesse Rochlitz dabei.
Diese Woche ist alles andere als langweilig, auch Wintersport ist noch möglich. Für die Zukunft planen kann man mit Jobmessen in Rochlitz und Freiberg und den Studieninformationstagen.
Falk Bernhardt
24.01.2026
4 min.
Satire zum Wochenende: Hardcore auf der Talsperre Kriebstein und eine Symphonie aus Farben über Mittelsachsen
Neue Geschäftsidee für eine unvergessliche Fahrt auf der Talsperre Kriebstein: das Metal-Schiff.
Hier steht, was wirklich wichtig ist: Auf dem Fichtelberg gibt es einen Rave? Was die können, hat Mittelsachsen längst drauf - auf dem Wasser, untertage und hoch oben.
Franziska Bernhardt-Muth
31.01.2026
3 min.
„Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.
Georg Müller
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
08:00 Uhr
3 min.
Spahn fordert Tempo bei Reformen
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fordert Tempo bei den Reformen. (Archivfoto)
Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
Mehr Artikel