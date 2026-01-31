Satire zum Wochenende: Von Kriebstein nach Mailand - so olympisch fühlt sich Mittelsachsen

Hier steht, was wirklich wichtig ist: Der sportliche Mittelsachse hat für viele Wintersport-Disziplinen beste Voraussetzungen - von Slalom bis Buckelpiste. Nur in der Loipe droht uns die Holzmedaille.

Nach mehr als 130 Metern in der Luft auch noch auf dem Podest landen? Klingt etwas komisch, ist aber für Sportreporter wortwörtlicher Alltag - und für die Skispringer, die das schaffen, ein großer Erfolg. Und in einer Woche sind es dann wieder „die Zuschauer an den Hängen und Pisten“. Hat auch mal ein Reporter so gesagt, klingt aber nur...