Schlauchbootspaß in Penig: Wettkampf auf dem Wasser begeistert Jung und Alt

Im Peniger Freibad wird das Schlauchbootrennen zur Bühne für sportlichen Ehrgeiz. Mit Paddelstrecken und kniffligen Aufgaben fordern sich Teams aus verschiedenen Bereichen heraus. Das verlangt Mut und Tauchgeschick.

Das Schlauchbootrennen im Peniger Freibad ist jedes Jahr ein Highlight. Ins Leben gerufen für die Feuerwehren, hat es sich zu einem Wettbewerb auch für Vereine und Firmen entwickelt. In diesem Jahr sind 23 Männer-, 20 Jugend- und 5 Frauenmannschaften gestartet. Neben der Paddelstrecke mit dem Befüllen einer Wassertonne überlegen sich die...