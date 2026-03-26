Schloss Rochsburg: Ausstellung „Schlösser und Burgen“

Von Frankreich bis China: Der Fotokünstler Yu Lap Tang aus Hong Kong zeigt Bilder historischer Bauwerke. Zur Eröffnung gibt es Musik und Imbiss.

Auf Schloss Rochsburg wird am Sonntag, 29. März, die Ausstellung „Schlösser und Burgen – Fotografien von Yu Lap Tang“ eröffnet. Wie das Museum Schloss Rochsburg mitteilte, beginnt die Vernissage um 11 Uhr. Gezeigt werden Bilder historischer Bauwerke, darunter das mittelalterliche Château de Vitré in Frankreich, Schloss Chambord sowie... Auf Schloss Rochsburg wird am Sonntag, 29. März, die Ausstellung „Schlösser und Burgen – Fotografien von Yu Lap Tang“ eröffnet. Wie das Museum Schloss Rochsburg mitteilte, beginnt die Vernissage um 11 Uhr. Gezeigt werden Bilder historischer Bauwerke, darunter das mittelalterliche Château de Vitré in Frankreich, Schloss Chambord sowie...