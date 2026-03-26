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Schloss Chambord in Frankreich ist ein Motiv der Ausstellung des Fotokünstlers Yu Lap Tang.
Schloss Chambord in Frankreich ist ein Motiv der Ausstellung des Fotokünstlers Yu Lap Tang. Foto: Yu Lap Tang
Schloss Chambord in Frankreich ist ein Motiv der Ausstellung des Fotokünstlers Yu Lap Tang.
Schloss Chambord in Frankreich ist ein Motiv der Ausstellung des Fotokünstlers Yu Lap Tang. Foto: Yu Lap Tang
Rochlitz
Schloss Rochsburg: Ausstellung „Schlösser und Burgen“
Redakteur
Von Farhad Salmanian
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Von Frankreich bis China: Der Fotokünstler Yu Lap Tang aus Hong Kong zeigt Bilder historischer Bauwerke. Zur Eröffnung gibt es Musik und Imbiss.

Auf Schloss Rochsburg wird am Sonntag, 29. März, die Ausstellung „Schlösser und Burgen – Fotografien von Yu Lap Tang“ eröffnet. Wie das Museum Schloss Rochsburg mitteilte, beginnt die Vernissage um 11 Uhr. Gezeigt werden Bilder historischer Bauwerke, darunter das mittelalterliche Château de Vitré in Frankreich, Schloss Chambord sowie...
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