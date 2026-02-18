Schloss Rochsburg: „Frühlingserwachen“ mit Spuk‑Programm steht bevor

Rochlitz
Basteln, Zeitkino und Spuk-Führung: Schloss Rochsburg lädt im März zum „Frühlingserwachen“ ein. Höhepunkt ist eine Sonderführung.
Am Sonntag, 15. März, lädt Schloss Rochsburg erstmals zum „Frühlingserwachen im Schloss – Wir spuken nach draußen“ ein. Das teilte der Veranstalter mit. Von 10 bis 16 Uhr sind Mitmachangebote für Familien geplant, darunter Basteln am „GespensTisch“ und eine Schlossraumwanderung „Lebendige Bettlaken“. Im Standesamt läuft den Tag...
