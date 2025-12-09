Schmierereien in Rochlitz: Polizei ermittelt

Rochlitz
Unbekannte haben in der Bismarckstraße in Rochlitz eine Hofdurchfahrt und eine Mauer mit schwarzen Buchstaben und einem Hakenkreuz beschmiert. Die Ermittlungen laufen.
Unbekannte haben in der Bismarckstraße in Rochlitz eine Hofdurchfahrt und eine Mauer mit schwarzen Buchstabenkombinationen sowie einem Hakenkreuz beschmiert. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mit. Die Tat ereignete sich zwischen Sonnabend, 12 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr. Die betroffenen Flächen umfassen etwa fünf Quadratmeter,...
