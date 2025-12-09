Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Rochlitz laufen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
In Rochlitz laufen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
In Rochlitz laufen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
In Rochlitz laufen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Rochlitz
Schmierereien in Rochlitz: Polizei ermittelt
Redakteur
Von Holk Dohle
Unbekannte haben in der Bismarckstraße in Rochlitz eine Hofdurchfahrt und eine Mauer mit schwarzen Buchstaben und einem Hakenkreuz beschmiert. Die Ermittlungen laufen.

Unbekannte haben in der Bismarckstraße in Rochlitz eine Hofdurchfahrt und eine Mauer mit schwarzen Buchstabenkombinationen sowie einem Hakenkreuz beschmiert. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mit. Die Tat ereignete sich zwischen Sonnabend, 12 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr. Die betroffenen Flächen umfassen etwa fünf Quadratmeter,...
