Schnelles Internet: Arbeiten sorgen für Verkehrsbehinderungen in Rochlitz

Seit Monaten reißen Arbeiter Straßen in Rochlitz auf und verlegen Glasfaserkabel. Nun sind sie im Bereich der Gärtnerstraße angekommen.

Die Arbeiten für das schnelle Internet sorgen in Rochlitz weiter für Behinderungen. Nun ist der Bautrupp an der B 175 angekommen. Ein geschätzt 50 Meter langer Abschnitt ist im Bereich der Gärtnerstraße gesperrt. Die Kabel müssen an die Verteilerstation angeschlossen werden. Aufgrund der halbseitigen Sperrung sind Baustellenampeln im...