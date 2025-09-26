Schnelles Internet in Mittelsachsen: Glasfaser fast überall bis 2030

Der Ausbau des Glasfasernetzes in Mittelsachsen geht in die heiße Phase. Dafür fließen 466 Millionen Euro Fördermittel. Der Landkreis will dafür zwei weitere Dienstleister verpflichten.

Was der Landkreis Mittelsachsen am Donnerstag bei der Breitbandkonferenz in Hartha mit drei Telekommunikationsdienstleistern per Unterschrift vereinbart hat, entspricht zwar vorerst nur einer symbolischen Erklärung. Bis Jahresende müssen noch Formalitäten der Förderung geklärt werden. Doch geht aus Sicht von Landrat Sven Krüger damit der... Was der Landkreis Mittelsachsen am Donnerstag bei der Breitbandkonferenz in Hartha mit drei Telekommunikationsdienstleistern per Unterschrift vereinbart hat, entspricht zwar vorerst nur einer symbolischen Erklärung. Bis Jahresende müssen noch Formalitäten der Förderung geklärt werden. Doch geht aus Sicht von Landrat Sven Krüger damit der...