Schüler, Unternehmer, Lehrer und nun Direktor: Hat Lunzenau Sachsens jüngsten Schulleiter?

Rochlitz
Felix Bochmann ist der neue Schulleiter der evangelischen Oberschule Lunzenau – mit 28 Jahren der wohl jüngste in Sachsen. Der Schulverein sieht ihn als Vorbild für den Erfolg von Quereinsteigern.
Der erste Schultag an der evangelische Oberschule Lunzenau beginnt traditionell mit einem Gottesdienst. Am Montag gab es nun gleich mehrere Besonderheiten. Die Schüler wurden unter freiem Himmel begrüßt, weil die Kirche von Hausschwamm befallen ist und nicht genutzt werden konnte. Im Mittelpunkt standen die 46 neuen Fünftklässler und der neue...
