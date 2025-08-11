Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Felix Bochmann leitet nun die Evangelische Oberschule Lunzenau. Zuvor war der 28-Jährige hier drei Jahre als Lehrer tätig.
Felix Bochmann leitet nun die Evangelische Oberschule Lunzenau. Zuvor war der 28-Jährige hier drei Jahre als Lehrer tätig. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Schüler, Unternehmer, Lehrer und nun Direktor: Hat Lunzenau Sachsens jüngsten Schulleiter?
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Felix Bochmann ist der neue Schulleiter der evangelischen Oberschule Lunzenau – mit 28 Jahren der wohl jüngste in Sachsen. Der Schulverein sieht ihn als Vorbild für den Erfolg von Quereinsteigern.

Der erste Schultag an der evangelische Oberschule Lunzenau beginnt traditionell mit einem Gottesdienst. Am Montag gab es nun gleich mehrere Besonderheiten. Die Schüler wurden unter freiem Himmel begrüßt, weil die Kirche von Hausschwamm befallen ist und nicht genutzt werden konnte. Im Mittelpunkt standen die 46 neuen Fünftklässler und der neue...
Mehr Artikel