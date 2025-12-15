Schülerinnen aus dem finnischen Kemi erkunden Penig und Chemnitz

In Finnland geht es mit dem Schlitten zur Schule, in Deutschland gibt es Adventskalender mit Bier: Der Austausch zwischen Schulen in Kemi und Penig ermöglicht ungewöhnliche Einblicke in den Alltag.

Der Unterricht beginnt um 8 Uhr, mittags gibt es für jeden Schüler ein kostenloses Mittagessen, Prüfungen werden ausschließlich digital abgelegt, und die Stundenpläne können nach Talenten und Interessen zusammengestellt werden. Einiges aus dieser Auflistung würden die Peniger Schülerinnen und Schüler Hannah, Lucy, Paul, Jessica und Paul...