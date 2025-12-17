Schule in Rochlitz erhält Qualitätssiegel „Berufliche Orientierung“

Rochlitz
An der Pestalozzischule Rochlitz wurde ein Konzept erarbeitet, das Schüler im Berufswahlprozess unterstützt. Was konkret gemacht wird.
Die Pestalozzischule Rochlitz hat das Sächsische Qualitätssiegel „Berufliche Orientierung“ erhalten. Die Lernförderschule in der Oberen Lindenbergstraße 1 hatte sich zu Beginn des Schuljahres 2023/24 für die Teilnahme an einer Zertifizierung im Bereich Berufliche Orientierung (BO) entschieden. Seitdem haben Lehrkräfte intensiv an der...
