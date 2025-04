Schulleiter zum Unterrichtsausfall in Mittelsachsen: „Eine Auswechselbank für Lehrer gibt es nicht“

Vor allem an Oberschulen in Mittelsachsen ist die Situation prekär: Fast jede sechste Unterrichtsstunde fällt aus. Häufigste Ursache ist Lehrermangel. Geplante Gegenmaßnahmen des Kultusministers gelten als unpopulär. Doch könnten sie den Schulen helfen? Das sagen Praktiker:

Die Zahlen sprechen Bände und sagen doch wenig aus über die prekäre Situation an einzelnen Schulen in Mittelsachsen. Im ersten Schulhalbjahr 2024/25 konnten an Grundschulen im Landkreis 4,5 Prozent der Unterrichtseinheiten nicht gehalten werden. An Oberschulen sieht es schlechter aus: Hier liegt die Ausfallquote bei 15,6 Prozent. Ähnlich ist...