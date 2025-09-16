Schwarzbach: Mit Hitze gegen den Hausbock – „Wir haben aus den Käfern Popcorn gemacht“

Rochlitz
Jan Zimmermann bringt handwerkliches Geschick und Leidenschaft ins Museum Schwarzbach. Am Wochenende wird dort Erntedank gefeiert, und einen Zeitplan für die Gastro im Poppitzhaus gibt es nun auch.
Museumsarbeit ist mehr als ein Beruf, es ist eine Lebensaufgabe. So geht Jan Zimmermann aus Leipzig jedenfalls an seine fast tägliche Arbeit im kleinen Dorf kurz vor Rochlitz. Das Musem in Schwarzbach ist seine Berufung, die Sanierung des markanten Poppitzhauses ein Projekt, das er voranbringt. „Die Häuser hier haben alle ein Leben“, sagt...
