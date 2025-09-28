Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Königsfeld ist ein Mopedfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.
In Königsfeld ist ein Mopedfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Bild: Soeren Stache/dpa
In Königsfeld ist ein Mopedfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden.
In Königsfeld ist ein Mopedfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Bild: Soeren Stache/dpa
Rochlitz
Schwere Verletzungen erlitten: Mopedfahrer wird Kurve zum Verhängnis
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein schwerer Sturz im Königsfeld in einer Linkskurve endet für einen 42-Jährigen im Krankenhaus. Die Frage nach der Unfallursache bleibt offen.

Dem Fahrer eines Kleinkraftrads ist am Samstag eine Linkskurve zum Verhängnis geworden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war der 42-Jährige am frühen Morgen gegen 5:45 Uhr auf der Staatsstraße S 44 vom Königsfelder Ortsteil Leupahn kommend in Richtung Geithain unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve kam er nach rechts von der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
17.09.2025
1 min.
Nach Unfall in Zwickau-Niederhohndorf: E-Scooter-Fahrer kommt mit schweren Verletzungen in Krankenhaus
Schwere Verletzungen erlitt ein E-Scooter-Fahrer beim Unfall in Zwickau-Niederhohndorf.
Der Unfall ereignete sich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch. Der 39-Jährige stürzte in einer leichten Linkskurve. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
21.09.2025
1 min.
Motorradfahrer bei Unfall in Königsfeld verletzt
Ein Verkehrsunfall (Symbolfoto) ist jetzt in Königsfeld passiert.
Ein kurzer Augenblick der Unachtsamkeit an einer Kreuzung in Königsfeld führte zu einem Unfall mit glimpflichem Ausgang.
Alexander Christoph
Mehr Artikel