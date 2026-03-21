Schwerer Unfall bei Ostrau: Pkw prallt gegen Traktor

Bei der Kollision auf der Staatsstraße 35 ist ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden.

Am Freitagabend hat sich auf der Staatsstraße 35 südlich von Ostrau ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei am Sonnabend meldete, war gegen 19.50 Uhr ein Pkw Seat am Abzweig nach Zschochau auf die Gegenfahrbahn geraten, gegen einen Traktor geprallt und auf das angrenzende Feld geschleudert worden. Der Seatfahrer wurde...