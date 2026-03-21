MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Der Seat musste aufgeschnitten werden, um den Fahrer befreien zu können.
Der Seat musste aufgeschnitten werden, um den Fahrer befreien zu können. Foto: EHL Media/Justin Kurowski
Der Seat musste aufgeschnitten werden, um den Fahrer befreien zu können.
Der Seat musste aufgeschnitten werden, um den Fahrer befreien zu können. Foto: EHL Media/Justin Kurowski
Rochlitz
Schwerer Unfall bei Ostrau: Pkw prallt gegen Traktor
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Kollision auf der Staatsstraße 35 ist ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden.

Am Freitagabend hat sich auf der Staatsstraße 35 südlich von Ostrau ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei am Sonnabend meldete, war gegen 19.50 Uhr ein Pkw Seat am Abzweig nach Zschochau auf die Gegenfahrbahn geraten, gegen einen Traktor geprallt und auf das angrenzende Feld geschleudert worden. Der Seatfahrer wurde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:33 Uhr
2 min.
Trump: ICE-Beamte am Montag an Flughäfen im Einsatz
US-Präsident Trump will, dass Beamte der umstrittenen Behörde ICE sich um die Sicherheit an Flughäfen kümmern. (Archivbild)
Seit Wochen fehlt die Finanzierung für das US-Heimatschutzministerium - das verursacht auch lange Wartezeiten an Flughäfen. Nun macht der Präsident Ernst. Unklar bleibt, was er damit bezwecken will.
09:58 Uhr
2 min.
Schwerverletzter bei Unfall mit Traktor im Jahnatal
Ein Mann wird bei einem Unfall mit einem Traktor schwer verletzt. (Symbolbild)
Ein Auto gerät von der Spur ab und prallt gegen einen Traktor. Der Fahrer wird lebensgefährlich verletzt. Was ist passiert?
16:30 Uhr
3 min.
Nach 31 Jahren auf dem Bau und schwerer Krankheit: Klingenthaler findet neue Chance im Ordnungsamt
Müllprobleme, Parksünder, Spielplatzsauberkeit: Das sind die Themen, um die sich Jan Müller als Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal kümmert.
Jan Müller ist seit Herbst Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal - und in diesem Beruf oft mit Bürgern in Kontakt. Wer ist der Mann, der sich jetzt in Klingenthal um Ordnung kümmert?
Tino Beyer
17.03.2026
1 min.
Unfall in Frankenberg: Auto beschädigt Ampel und fährt einfach weiter
Ein Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Mittweidaer Straße in Frankenberg.
Ein Unfall an der Kreuzung der Staatsstraße 202 mit der B169 ereignete sich am Montagabend in Frankenberg.
Heike Hubricht, Erik-Frank Hoffmann
07:12 Uhr
4 min.
Großprojekt im Erzgebirge: Unternehmen investiert fast acht Millionen Euro in neue Halle
Hallen-Neubau in Stützengrün: Zum Richtfest beim Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich wurde vor dem Objekt eine Richtkrone hochgezogen.
Im Stützengrüner Gewerbegebiet errichtet das Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich eine neue und 3600 Quadratmeter große Umschlaghalle. Damit soll die Logistik verbessert werden. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.
Irmela Hennig
14:40 Uhr
2 min.
Tierärzte finden 26 Haargummis in Katzenmagen
Einer Katze in Florida stand nach dem Verzehr von 26 Haargummis die Einschläferung bevor. (Symbolbild)
In Florida wird eine Katze mit einem Darmverschluss in eine Klinik eingeliefert. Erst während der Notoperation wird klar, warum.
Mehr Artikel