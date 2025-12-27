MENÜ
Die Polizei ermittelt nach einem Unfall wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Update
Rochlitz
Schwerer Unfall bei Rochlitz: Jetzt ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung
Redakteur
Von Dietmar Thomas, Jan Leißner
Bei einem Unfall auf der kurvenreichen B 175 am zweiten Weihnachtsfeiertag sind drei Menschen verletzt worden. Jetzt nennt die Polizei weitere Details dazu.

Bei einem Unfall am Freitag auf der B175 in Richtung Rochlitz sind drei Menschen verletzt worden. Am Samstag teilte die Polizei Details mit. Demzufolge war ein 19-Jähriger mit einem VW Golf auf der B175 in Richtung Rochlitz unterwegs, als er 150 Meter vor dem Abzweig Stöbnig aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn kam...
