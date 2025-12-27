Schwerer Unfall bei Rochlitz: Jetzt ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung

Bei einem Unfall auf der kurvenreichen B 175 am zweiten Weihnachtsfeiertag sind drei Menschen verletzt worden. Jetzt nennt die Polizei weitere Details dazu.

Bei einem Unfall am Freitag auf der B175 in Richtung Rochlitz sind drei Menschen verletzt worden. Am Samstag teilte die Polizei Details mit. Demzufolge war ein 19-Jähriger mit einem VW Golf auf der B175 in Richtung Rochlitz unterwegs, als er 150 Meter vor dem Abzweig Stöbnig aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn kam...