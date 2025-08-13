Schwerer Unfall im Seelitzer Ortsteil Städten: Drei Personen verletzt

Laut Polizei ereignete sich der Zusammenstoß beim Linksabbiegen eines Fahrzeuges.

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind am Dienstagnachmittag im Seelitzer Ortsteil Städten drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 48-jährige Fahrer eines Renault-Kleintransporters gegen 14 Uhr auf der S 250 aus Richtung Mittweida in Richtung Rochlitz unterwegs. Als er am Großstädtener Weg (K 8272) nach links...