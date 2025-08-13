Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei war wegen eines Unfalls am Dienstagnachmittag im Seelitzer Ortsteil Städten im Einsatz.
Die Polizei war wegen eines Unfalls am Dienstagnachmittag im Seelitzer Ortsteil Städten im Einsatz. Bild: Symbolbild/Heiko Küverling - stock.adobe.com
Die Polizei war wegen eines Unfalls am Dienstagnachmittag im Seelitzer Ortsteil Städten im Einsatz.
Die Polizei war wegen eines Unfalls am Dienstagnachmittag im Seelitzer Ortsteil Städten im Einsatz. Bild: Symbolbild/Heiko Küverling - stock.adobe.com
Rochlitz
Schwerer Unfall im Seelitzer Ortsteil Städten: Drei Personen verletzt
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Laut Polizei ereignete sich der Zusammenstoß beim Linksabbiegen eines Fahrzeuges.

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind am Dienstagnachmittag im Seelitzer Ortsteil Städten drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 48-jährige Fahrer eines Renault-Kleintransporters gegen 14 Uhr auf der S 250 aus Richtung Mittweida in Richtung Rochlitz unterwegs. Als er am Großstädtener Weg (K 8272) nach links...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
16:00 Uhr
1 min.
In Brand-Erbisdorf stoßen drei Fahrzeuge zusammen: Vier Personen verletzt
Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagvormittag in Brand-Erbisdorf ereignet.
Laut Polizei begann das Szenario mit einem Auffahrunfall. Eine 74-Jährige wurde schwer verletzt.
FP
15:50 Uhr
1 min.
Motorroller-Fahrer stürzt in Lichtenwalde in Straßengraben und verletzt sich schwer
Bei einem Unfall in Lichtenwalde wurde ein Motorroller-Fahrer schwer verletzt.
Laut Polizei hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 7704 ereignet.
FP
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
Mehr Artikel