Schwerer Unfall in Beerwalde: VW und Audi stoßen zusammen

Der Audi-Fahrer hat offenbar die Vorfahrt missachtet. Die VW-Fahrerin wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Die Kreuzung blieb stundenlang gesperrt.

In Beerwalde ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 8.30 Uhr wollte der Fahrer eines Audi von der Alten Dorfstraße auf die Hauptstraße in Richtung Kriebstein einbiegen und missachtete dabei offenbar die Vorfahrt eines VW. Beim Zusammenstoß wurde die Fahrerin des VW im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der...