Schwerverletzter bei Unfall in Großweitzschen

Donnerstagabend krachte es an einer Kreuzung bei Großweitzschen. Ein Bus und ein Ford stießen zusammen. Der Ford-Fahrer wurde schwer verletzt.

Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagabend an einer Kreuzung zwischen Großweitzschen und Westewitz gekommen. Ein Bus, der aus Großweitzschen kam und in Richtung Westewitz fahren wollte, missachtete offenbar die Vorfahrt eines Ford Focus, der aus Klosterbuch kam und auf die abbiegende Hauptstraße einbiegen wollte. Es kam zum...