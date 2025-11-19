Seelitzer Herbstsalon begeistert mit Kunsthandwerk und Musik

Er gehört zu den Veranstaltungshöhepunkten der Region: Der Seelitzer Herbstsalon. Erneut war es ein Tag voller Charme und Esprit.

Der 25. Seelitzer Herbstsalon hat sich einmal mehr als kultureller Höhepunkt der Region erwiesen. „Mit 200 Gästen waren wir restlos ausverkauft – ein großartiger Zuspruch, der uns sehr freut“, so Andreas Lorenz, der gemeinsam mit dem Miskus die Veranstaltung auf die Beine stellt. Es gab nicht nur etwas für das Auge: Die...