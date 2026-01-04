MENÜ
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
03.01.2026
03.01.2026
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
03.01.2026
03.01.2026
Rochlitz
Segen für das Rochlitzer Rathaus: Sternsinger bringen christliche Botschaft
Redakteur
Von Alexander Christoph
Rund 50 Kinder und Jugendliche ziehen dieser Tage in der Rochlitzer Region von Haus zu Haus. Die Sternsinger sammeln für Kinder, die arbeiten müssen.

Das Rochlitzer Rathaus hat jetzt kirchlichen Segen erhalten. Denn rund 20 Sternsinger der katholischen Pfarrei und der evangelischen Kirchgemeinde haben am Samstag OB Frank Dehne (parteilos) einen Besuch abgestattet und den Schriftzug C+M+B an den Türrahmen angebracht. Die Abkürzung steht für Christus mansionem benedicat – Christus segne...
