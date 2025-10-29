Sex, Suppen und virtuelle Realität: Das hat das lange Wochenende für die Mittelsachsen zu bieten

Rochlitz
Das kommende Wochenende hat drei freie Tage – und an denen ist im Landkreis zwischen Kriebstein und Freiberg viel zu erleben. Die Bandbreite reicht von Erotik über Genüsse bis hin zu Herbstzauber.
Freitag, Samstag, Sonntag – Das kommende Wochenende hat gleich drei freie Tage zu bieten. Und die können abwechslungsreich gestaltet werden. Denn im Landkreis können die Mittelsachsen vom Naturmarkt bis hin zu Erotik-Kunstwerken allerhand erleben. Hier eine kleine Auswahl:
