Sex, Suppen und virtuelle Realität: Das hat das lange Wochenende für die Mittelsachsen zu bieten

Das kommende Wochenende hat drei freie Tage – und an denen ist im Landkreis zwischen Kriebstein und Freiberg viel zu erleben. Die Bandbreite reicht von Erotik über Genüsse bis hin zu Herbstzauber.

Freitag, Samstag, Sonntag – Das kommende Wochenende hat gleich drei freie Tage zu bieten. Und die können abwechslungsreich gestaltet werden. Denn im Landkreis können die Mittelsachsen vom Naturmarkt bis hin zu Erotik-Kunstwerken allerhand erleben. Hier eine kleine Auswahl: Freitag, Samstag, Sonntag – Das kommende Wochenende hat gleich drei freie Tage zu bieten. Und die können abwechslungsreich gestaltet werden. Denn im Landkreis können die Mittelsachsen vom Naturmarkt bis hin zu Erotik-Kunstwerken allerhand erleben. Hier eine kleine Auswahl: