An der Aura-Pension in Rochsburg verlegt Alexander Heinze derzeit das Pflaster.
An der Aura-Pension in Rochsburg verlegt Alexander Heinze derzeit das Pflaster. Bild: Wiegand Sturm
Rochlitz
Sicheres Pflaster: Baustelle an der Aura-Pension Villa Rochsburg
Redakteur
Von Falk Bernhardt
In Rochsburg haben die Pflasterarbeiten an der Aura-Pension begonnen. So entsteht ein neuer Lieblingsplatz.

Im Lunzenauer Ortsteil Rochsburg wird seit Mitte Oktober gebaut. Die Firma Landschaftsgestaltung Heinze aus Lunzenau pflastert dort den Bereich an der Aura-Pension Villa Rochsburg, einer Begegnungs- und Weiterbildungsstätte des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen. Gefördert wird das über das Programm „Lieblingsplätze“ zur...
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
2 min.
Campana-Klangfestival-Zauber auf der Rochsburg
Das Campana-Festival auf der Rochsburg ist ein Klangfest für die Sinne.
Schloss Rochsburg bietet eine Auszeit vom Alltagslärm. Das Campana Festival der Klänge vereint Musik, Handwerk und Wohlklang. Ein abwechslungsreiches Programm hält Überraschungen für Groß und Klein bereit.
Babette Philipp
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
23.10.2025
1 min.
Einzeigeruhr und mehr: Erleben Sie die Zeitreise auf Schloss Rochsburg
Gästeführer Michael Kreskowsky lädt am Samstag zu spannenden Rundgängen durch Schloss Rochsburg ein. Besucher erleben um 14 Uhr eine Familienführung voller faszinierender Anekdoten. Was steckt hinter der Zeitsprungführung um 16 Uhr?
Babette Philipp
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel