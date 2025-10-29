Sicheres Pflaster: Baustelle an der Aura-Pension Villa Rochsburg

Rochlitz
In Rochsburg haben die Pflasterarbeiten an der Aura-Pension begonnen. So entsteht ein neuer Lieblingsplatz.
Im Lunzenauer Ortsteil Rochsburg wird seit Mitte Oktober gebaut. Die Firma Landschaftsgestaltung Heinze aus Lunzenau pflastert dort den Bereich an der Aura-Pension Villa Rochsburg, einer Begegnungs- und Weiterbildungsstätte des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen. Gefördert wird das über das Programm „Lieblingsplätze“ zur...
