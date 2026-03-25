Sicherheit bei Starkregen: Bald wieder freie Fahrt in Erlau

Rochlitz
Die Baustellenampel auf der Rochlitzer Straße in Erlau soll bald abgebaut werden. Auf der S 250 wurde ein neuer Kanal gebaut.
Im Vorjahr war es der Breitbandausbau am „Sachsenhof“, der den Verkehr auf der S 250 durch Erlau ausbremste. In diesem Frühjahr ist es eine Baustellenampel auf der gleichen Staatsstraße, nun zwischen Generationenbahnhof und Grundschule auf Höhe der oberen Bushaltestelle. „Hier hatte es bei Starkregen immer wieder mal den Gehweg...
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