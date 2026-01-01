MENÜ
In Döbeln versuchte ein Mann, den Weihnachtsbaum mit der Kettensäge zu fällen.
In Döbeln versuchte ein Mann, den Weihnachtsbaum mit der Kettensäge zu fällen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Peer Schmidt vom Bauhof Frankenberg war am Neujahrsmorgen mit Streusalz im Einsatz.
Peer Schmidt vom Bauhof Frankenberg war am Neujahrsmorgen mit Streusalz im Einsatz. Bild: Falk Bernhardt
Böllerreste findet man in Frankenberg aber noch an vielen Straßen.
Böllerreste findet man in Frankenberg aber noch an vielen Straßen. Bild: Erik Frank Hoffmann
Die Überbleibsel der Silvesternacht auf dem Rochlitzer Markt werden am Freitag beräumt.
Die Überbleibsel der Silvesternacht auf dem Rochlitzer Markt werden am Freitag beräumt. Bild: Mario Hösel
Rochlitz
Silvesterbilanz: Gesprengtes Auto in Frankenberg und angesägter Weihnachtsbaum in Döbeln
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zum Jahreswechsel in Mittelsachsen hatte die Polizei viel zu tun, in Freiberg wurden Beamte sogar angegriffen. Die Bauhöfe kämpfen am Neujahrstag mehr mit Eis als mit Böllerresten.

Für den Bauhof Frankenberg hat der Dienst am Neujahrsmorgen um 6 Uhr begonnen. Die Mitarbeiter waren vor allem mit Streuen beschäftigt. Zentrale Orte wie Markt und Kirchplatz wurden vom Silvestermüll befreit. In Rochlitz räumen die Bauhofmitarbeiter erst am Freitag die Böllerreste weg.
