Silvesterbilanz: Gesprengtes Auto in Frankenberg und angesägter Weihnachtsbaum in Döbeln

Zum Jahreswechsel in Mittelsachsen hatte die Polizei viel zu tun, in Freiberg wurden Beamte sogar angegriffen. Die Bauhöfe kämpfen am Neujahrstag mehr mit Eis als mit Böllerresten.

Für den Bauhof Frankenberg hat der Dienst am Neujahrsmorgen um 6 Uhr begonnen. Die Mitarbeiter waren vor allem mit Streuen beschäftigt. Zentrale Orte wie Markt und Kirchplatz wurden vom Silvestermüll befreit. In Rochlitz räumen die Bauhofmitarbeiter erst am Freitag die Böllerreste weg.