Smart fährt am Rochlitzer Berg gegen „einsame“ Eiche

Bei einem Unfall am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 175 bei Rochlitz ist ein 75-Jähriger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall gegen 16.30 Uhr. Der Mann war mit seinem Pkw Smart aus Richtung Rochlitz in Richtung Waldenburg unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn in einer Rechtskurve kurz nach...