So soll Schloss Wechselburg aus dem Dornröschenschlaf erwachen

Schloss Wechselburg, ein Juwel sächsischer Barockarchitektur, erhält eine ordentliche Finanzspritze. Die Dachsanierung ist gesichert, aber wie könnte die Zukunft des Schlosses bei Rochlitz aussehen?
In Wechselburg passte am Freitag der strahlende Sonnenschein perfekt zu einem Treffen im Schloss. Der Anlass war nämlich ein freudiger: Alf Furkert, der Sächsische Landeskonservator vom Landesamt für Denkmalpflege, war mit einem Fördermittelbescheid nach Wechselburg gekommen, um diesen an Landrat Sven Krüger zu überreichen. Schließlich...
