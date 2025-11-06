Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nils Graichen hofft, dass Mittelsachsen von der Geflügelpest verschont bleibt.
Nils Graichen hofft, dass Mittelsachsen von der Geflügelpest verschont bleibt. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Sorge wegen Vogelgrippe: Was wird aus dem Federvieh in Zschaagwitz bei Rochlitz?
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwar wurden zu Beginn dieser Woche drei verendete Wildvögel in Sachsen registriert. Doch der Geflügelhof Hinkelmann im Norden von Mittelsachsen warnt vor Panikmache.

Noch geht alles seinen gewohnten Gang in Zschaagwitz. Zwar wurden am 4. November an der Geflügelpest verendete Wildvögel im Leipziger Umfeld registriert. Nils Graichen, der seit Spätherbst 2018 den Geflügelhof Hinkelmann in Zschaagwitz, einem Ortsteil von Seelitz, von Großvater Gerd Hinkelmann übernommen hatte, warnt aber vor Panikmache....
12:00 Uhr
3 min.
„Die Wolke“ von Oberreichenbach 1996: Eine Frau macht das Neuberin-Museum zum Kino
Annette Viertel macht das Neuberin-Museum zum Kino. Mit drei ihrer Arthouse-Produktionen, die sie für den Kurzfilm-Abend aus der Schublade holt.
Filmerin und Reichenbach-Rückkehrerin Annette Viertel spielt drei ihrer Arthouse-Filme. Filme, in denen „ich zeigen will, ganz tief drinnen ist der Mensch unverletzbar“.
Gerd Möckel
06.11.2025
4 min.
Vogelgrippe: Ist jetzt der Weihnachtsbraten im Erzgebirge in Gefahr?
Die 350 Gänse auf dem Hof der Meys in Schwarzbach sind den ganzen Tag draußen auf der Wiese – es sei denn, die Vogelgrippe rückt näher, dann müssten sie in den Stall.
Kraniche fallen tot vom Himmel; Hühner, Gänse und Enten werden gekeult: Die Vogelgrippe bedroht Wildvögel wie Nutztiere. Wie groß ist die Gefahr im Erzgebirge?
Ulrike Abraham
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
29.10.2025
4 min.
Geflügelzüchter zwischen Sorge und Stallpflicht: Trifft die Vogelgrippe auch Mittelsachsen?
Wolfgang Ahnert, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins 1888 Erlau und Umgebung, mit einem mit „vorzüglich“ bewerteten Welsumer-Hahn.
Tote Wildvögel wurden von Freiberg bis Penig bislang nicht gefunden. Der Landkreis wappnet sich aber für einen Ausbruch der Geflügelpest. Was wird nun aus den Geflügelschauen und dem Weihnachtsbraten?
Falk Bernhardt
12:00 Uhr
3 min.
Wut im Bauch und langer Atem: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Nach der Niederlage in Zwickau sah HSV-Trainer Chris Tippmann Redebedarf.
Nach einer überraschenden Niederlage in der Vorwoche sind die Marienberger Oberliga-Handballerinnen daheim auf Wiedergutmachung aus. Ein Tischtennis-Team spielt gleich dreimal binnen 24 Stunden.
Andreas Bauer
Mehr Artikel