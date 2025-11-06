Sorge wegen Vogelgrippe: Was wird aus dem Federvieh in Zschaagwitz bei Rochlitz?

Zwar wurden zu Beginn dieser Woche drei verendete Wildvögel in Sachsen registriert. Doch der Geflügelhof Hinkelmann im Norden von Mittelsachsen warnt vor Panikmache.

Noch geht alles seinen gewohnten Gang in Zschaagwitz. Zwar wurden am 4. November an der Geflügelpest verendete Wildvögel im Leipziger Umfeld registriert. Nils Graichen, der seit Spätherbst 2018 den Geflügelhof Hinkelmann in Zschaagwitz, einem Ortsteil von Seelitz, von Großvater Gerd Hinkelmann übernommen hatte, warnt aber vor Panikmache.