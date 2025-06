Sparkasse Mittelsachsen investiert 1,75 Millionen Euro in Rochlitz

Aus zwei mach eins: Die Sparkasse weitet ihr Angebot an der Bismarckstraße aus. Im Gegenzug gibt sie den Standort am Markt auf.

Die Sparkasse Mittelsachsen bündelt ihr Angebot an einem Standort in Rochlitz. Die Filiale an der Bismarckstraße, bereits 2020 im Erdgeschoss modernisiert, wird dafür im ersten und zweiten Obergeschoss umgebaut. Laut Sprecherin Dr. Indra Frey wird auf der Fläche die Vermögensberatung und das Private-Banking untergebracht.