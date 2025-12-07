Sperrung auf der A 14: Abfahrt Döbeln‑Ost am Dienstag dicht

Die Autobahn GmbH warnt vor Behinderungen auf der A 14 bei Döbeln: Am Dienstag ist die Abfahrt gesperrt.

Autofahrer auf der A 14 müssen sich am kommenden Dienstag, 9. Dezember, auf eine vorübergehende Sperrung einstellen: Zwischen 8 und 16 Uhr ist die Abfahrt Döbeln‑Ost in Richtung Leipzig und Magdeburg dicht. Grund sind Entwässerungsarbeiten, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt. Der Verkehr werde in dieser Zeit über die Anschlussstelle...