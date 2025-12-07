Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Dienstag wird die A-14-Abfahrt Döbeln/Ost teilweise gesperrt (Symbolbild).
Am Dienstag wird die A-14-Abfahrt Döbeln/Ost teilweise gesperrt (Symbolbild). Bild: Jan Woitas/dpa
Rochlitz
Sperrung auf der A 14: Abfahrt Döbeln‑Ost am Dienstag dicht
Von Manuel Niemann
Die Autobahn GmbH warnt vor Behinderungen auf der A 14 bei Döbeln: Am Dienstag ist die Abfahrt gesperrt.

Autofahrer auf der A 14 müssen sich am kommenden Dienstag, 9. Dezember, auf eine vorübergehende Sperrung einstellen: Zwischen 8 und 16 Uhr ist die Abfahrt Döbeln‑Ost in Richtung Leipzig und Magdeburg dicht. Grund sind Entwässerungsarbeiten, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt. Der Verkehr werde in dieser Zeit über die Anschlussstelle...
12:15 Uhr
1 min.
Frankenberg: Abfahrt von A 4 Richtung Chemnitz am 3. Dezember dicht
Blick zur Anschlussstelle in Frankenberg über die A 4 in Richtung Chemnitz.
Kraftfahrer müssen am 3. Dezember einen Umweg in Kauf nehmen. Was ist da los?
Ingolf Rosendahl
13:20 Uhr
1 min.
Rätselhafter Unfall in Chemnitz: Mercedes kracht gegen Hauswand
Der Mercedes fuhr gegen eine Hauswand.
Das Auto löste einen automatischen Notruf aus. Wie es dazu kam, ist noch nicht bekannt.
Erik Anke
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
06.12.2025
3 min.
„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale
Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental.
Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.
Ronny Hager
13:24 Uhr
2 min.
Wolfgang Porsche und Gabriela zu Leiningen haben geheiratet
Gabriela zu Leiningen und Wolfgang Porsche haben geheiratet.
Sie ist eine Thyssen-Tochter, galt mit ihrem Ex-Mann als Traumpaar des internationalen Jetsets. Er ist einer der führenden Köpfe in der Autobranche und mit über 80 noch immer Porsche-Oberhaupt.
27.11.2025
1 min.
Ukrainischer Kleinbus kippt auf der A 14 bei Döbeln um
Auf der A 14 bei Döbeln ist Kleinbus umgekippt.
Die Fahrspur der Autobahn war längere Zeit blockiert
Dietmar Thomas
Mehr Artikel