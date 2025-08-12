Sperrung in den Herbstferien: Haus am Ring in Lunzenau wird abgerissen

In den Herbstferien wird Lunzenau zur Baustelle: Das Gebäude Am Ring 6 muss für den Ausbau der Rochlitzer Straße weichen - die Zeit drängt. Die Stadt hat weitere Pläne für eine bessere Verkehrsanbindung.

Mit der Straße Am Ring hat Lunzenau einen der größten Kreisverkehre in Sachsen. Autofahrer müssen dort sogar um ein Wohnhaus in der Mitte herum. Früher gab es in der inneren Fläche eine fast geschlossene Wohnbebauung, die Lunzenaus Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) noch aus seiner Kindheit kennt. Nach und nach wurden es immer weniger... Mit der Straße Am Ring hat Lunzenau einen der größten Kreisverkehre in Sachsen. Autofahrer müssen dort sogar um ein Wohnhaus in der Mitte herum. Früher gab es in der inneren Fläche eine fast geschlossene Wohnbebauung, die Lunzenaus Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) noch aus seiner Kindheit kennt. Nach und nach wurden es immer weniger...