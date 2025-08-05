Sperrung in Methau bleibt bis Ende August

Rochlitz
Bereits im November 2023 begann der Bau eines Fußweges im Zettlitzer Ortsteil. Die Arbeiten dauern nun aber länger.
Der Bau eines Fußweges entlang der Straße der Jugend in Methau zieht sich länger hin. So werden die Sperrschilder erst drei Wochen später und somit Ende dieses Monats verschwinden. Dabei beruft sich das ausführende Unternehmen Delling Bau aus Claußnitz auf Verzögerungen im Bauablauf. Denn der wurde nach einem Beschluss des Gemeinderates im...
