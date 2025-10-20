Spiel und Spaß in Wechselburg: Seniorenrat lädt zum gemütlichen Nachmittag ein

Ein Nachmittag in Wechselburg bringt Kartenfreunde zusammen. Doch der Seniorenrat hat noch viel mehr zu bieten, als Spiele und Kaffee.

Eine Runde Skat kloppen oder Rommé spielen: Der Seniorenrat in Wechselburg lädt am Dienstag, 21. Oktober, zu einem Spiel- und Kaffeenachmittag ein. Los geht es um 14 Uhr im Begegnungszentrum in der Schulstraße 14. Neben Kartenspielen besteht die Gelegenheit, mit anderen Wechselburgern ins Gespräch zu kommen und eigene Ideen einzubringen....