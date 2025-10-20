Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Seniorenrat (hier mit Hortkindern beim Nähen) lädt zum Kaffee- und Spielenachmittag ein. Bild: Mario Hösel
Der Seniorenrat (hier mit Hortkindern beim Nähen) lädt zum Kaffee- und Spielenachmittag ein. Bild: Mario Hösel
Rochlitz
Spiel und Spaß in Wechselburg: Seniorenrat lädt zum gemütlichen Nachmittag ein
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Nachmittag in Wechselburg bringt Kartenfreunde zusammen. Doch der Seniorenrat hat noch viel mehr zu bieten, als Spiele und Kaffee.

Eine Runde Skat kloppen oder Rommé spielen: Der Seniorenrat in Wechselburg lädt am Dienstag, 21. Oktober, zu einem Spiel- und Kaffeenachmittag ein. Los geht es um 14 Uhr im Begegnungszentrum in der Schulstraße 14. Neben Kartenspielen besteht die Gelegenheit, mit anderen Wechselburgern ins Gespräch zu kommen und eigene Ideen einzubringen....
29.09.2025
1 min.
Stefan Tschök fragt, was haben die Mittelsachsen von der Kulturhauptstadt
Stefan Tschök bei seiner Lesung in Burgstädt vor wenigen Tagen.
Die Kulturhauptstadt Chemnitz strahlt weit in die Region. Davon ist Stefan Tschök überzeugt. Nun gastiert er auf seiner Lesereise auch in Wechselburg.
Alexander Christoph
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
17:00 Uhr
4 min.
„Der beste Abenteuerspielplatz der Welt“: Wechselburger erinnern sich an einzigartige Erlebnisse im Schlosspark
Michael Zieger (links) und Marcus Theuer haben wundervolle Kindheitserinnerungen an ihre Abenteuer im Schlosspark Wechselburg. Und Wünsche für die Zukunft.
Viele Wechselburger erinnern sich beim Parkseminar an ihre Kindheit im Schlosspark. Abenteuer in Wald und an Mulde prägten sie. Heute sehen sie neue Möglichkeiten für den Park. Welche sind das?
Julia Czaja
22.10.2025
2 min.
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.
22.10.2025
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Noch immer werden 13 tote Geiseln im Gazastreifen vermutet. (Archivbild)
Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
