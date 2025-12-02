Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Gemeinsam Spaß: Kinder der Pestalozzi-Schule beim Sportfest in der Regenbogen-Turnhalle.
Etwas Glück, aber vor allem Geschicklichkeit war beim Werfen gefragt.
Gemeinsam Spaß: Kinder der Pestalozzi-Schule beim Sportfest in der Regenbogen-Turnhalle.
Etwas Glück, aber vor allem Geschicklichkeit war beim Werfen gefragt.
Rochlitz
Sport, Spiel und Spaß in Rochlitz
Von Dietmar Thomas
Gemeinsam für den Sieg: Schüler der Pestalozzi-Lernförderschule sammelten begeistert Punkte bei einem außergewöhnlichen Sportfest.

Diesem Sport-Event haben die Mädchen und Jungen der Rochlitzer Pestalozzi-Lernförderschule entgegengefiebert. Trixitt, so der Name des außergewöhnlichen Sportfestes, gastierte am Dienstag in der Regenbogen-Halle. Die Schüler sammelten an diversen Stationen gemeinsam Punkte, u. a. am Hindernisparcours. „Es ging darum, sich gegenseitig zu...
