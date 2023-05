Stadt Geringswalde jetzt besenrein

Der Stadtputz vor dem Pfingstfest kommt in der Kommune so gut an, dass künftig daran festgehalten werden soll. Vor allem Vereine mischen kräftig mit.

Nicht nur die Freie Wählergemeinschaft Geringswaldes legte sich in der Woche vom 22. bis 26. Mai kräftig ins Zeug. Saubermachen im Stadtgebiet, am König-Friedrich-August-Turm, Spielplätzen, Freilichtbühne und am Radweg war angesagt, und die Einwohner ließen sich nicht lange bitten. Neben Grundstückseigentümern, die Besen schwangen, putzten...