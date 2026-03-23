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Die Regenbogen-Turnhalle in Rochlitz soll teilweise saniert werden.
Die Regenbogen-Turnhalle in Rochlitz soll teilweise saniert werden. Foto: Alexander Christoph
Die Regenbogen-Turnhalle in Rochlitz soll teilweise saniert werden.
Die Regenbogen-Turnhalle in Rochlitz soll teilweise saniert werden. Foto: Alexander Christoph
Rochlitz
Stadt Rochlitz will Regenbogen-Turnhalle sanieren
Redakteur
Von Alexander Christoph
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In der Turnhalle am Regenbogen in Rochlitz gehen Sportler und Schüler ein und aus. Auch Sportevents wie das Kugelstoßmeeting finden dort statt. Doch nach 24 Jahren steht eine Sanierung an.

Die Turnhalle am Regenbogen in Rochlitz wird täglich genutzt. In der Sportstätte trainieren nicht nur die Sportler des BSC, des VfA und anderer Vereine. Auch die Mädchen und Jungen hiesiger Schulen haben dort Sportunterricht. Noch dazu finden an Wochenenden Wettkämpfe statt. Doch der Boden der 2002 eingeweihten Zweifelder-Halle ist in die...
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