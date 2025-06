Stammtisch: Ideen für Stadtwald in Rochlitz im Fokus

Der nächste grüne Stammtisch in Rochlitz steht bevor. Die Organisatoren laden zum Austausch über das Stadtwaldprojekt ein. Welche Ideen bringen die Teilnehmer mit?

Der nächste grüne Stammtisch findet am Donnerstag in Rochlitz statt. Das teilen die Organisatoren mit. „Wir sind gespannt auf eure Ideen, Aktionen oder Themen. Von unserer Seite möchten wir nochmal einen Blick auf das Stadtwaldprojekt in Rochlitz werfen und diskutieren, ob und wie wir uns vielleicht einbringen können“, heißt es zur...