„Starke Stücke“: Außergewöhnliches Konzert in Peniger Kirche

Am Sonntag, 17 Uhr, werden in der Peniger Stadtkirche Werke von Meistern des 18. Jahrhunderts erklingen.

Penig.

Am Sonntag, 4. Mai, 17 Uhr laden die Peniger Kirchgemeinde und das Ensemble Amadeus unter der Leitung von Normann Kästner zu einem außergewöhnlichen Konzert in die Peniger Stadtkirche „Unser Lieben Frauen auf dem Berge“ ein. Unter dem Titel „Starke Stücke! Sinfonien und Konzerte von Meistern des 18. Jahrhunderts“ erklingen Werke aus der Zeit des Barocks und der Klassik, die die Vielfalt dieser Epoche widerspiegeln. Das Konzert bietet Werke von bekannten und weniger bekannten Meistern des 18. Jahrhunderts. Auf dem Programm stehen unter anderem Stücke von J. B. Vanhal, G. P. Telemann, U. W. van Wassenaer, Henri Joseph Rigel und Johann Friedrich Fasch. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird am Ausgang gebeten. (fp)