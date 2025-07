Starkregen in Mittelsachsen: Land unter in Döbeln

Heftige Niederschläge haben am Freitag im Landkreis Keller volllaufen lassen. Rund um Döbeln galt für die Feuerwehr sogar eine Sonderlage.

Eine große Gewitterfront ist am Freitagabend auch über Mittelsachsen gezogen. Während der Starkregen um Städte wie Hainichen einen Bogen machte, traf es andere Regionen heftig, vor allem Döbeln und Ostrau. In der Stadt und im Umland waren die Feuerwehren gefordert, allein in der Gemeinde Jahnatal rund 50 Einsatzkräfte fast aller Ortswehren.