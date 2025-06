Stau auf der A 72: Imbisswagen gerät bei Penig in Brand

Ein brennender Imbisswagen legte die A 72 bei Penig lahm. 13 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

Am Freitagmittag ist es zum Stau auf der A 72 bei Penig in Richtung Chemnitz gekommen. Grund dafür war ein in Brand geratener Imbisswagen auf der A 72 kurz vor der Abfahrt Niederfrohna. Wie der Gemeindewehrleiter von Penig, Thomas Cramer, berichtet, waren 13 Einsatzkräfte vor Ort, um den Brand zu löschen und eine Ausbreitung des Feuers auf die...