Staugefahr: Sperrungen auf der A 72 bei Rochlitz

Autofahrer aufgepasst: Auf der Autobahn 72 bei Rochlitz droht in der nächsten Woche Stau. Die Autobahn GmbH hat ab Montag Arbeiten zwischen den Anschlussstellen Rochlitz und Geithain in Richtung Leipzig angekündigt. In diesem Bereich steht dann nur eine Fahrspur zur Verfügung.