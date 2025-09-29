Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Stefan Tschök bei seiner Lesung in Burgstädt vor wenigen Tagen.
Stefan Tschök bei seiner Lesung in Burgstädt vor wenigen Tagen. Bild: Ralf Jerke
Rochlitz
Stefan Tschök fragt, was haben die Mittelsachsen von der Kulturhauptstadt
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kulturhauptstadt Chemnitz strahlt weit in die Region. Davon ist Stefan Tschök überzeugt. Nun gastiert er auf seiner Lesereise auch in Wechselburg.

Von A wie Amtsberg bis Z wie Zwickau: ein Jahr, 38 sächsische Städte und Gemeinden – und ebenso viele Veranstaltungen. Das ist der ehrgeizige Plan fürs Kulturhauptstadtjahr 2025 von Stefan Tschök. Der frühere Sprecher der Chemnitzer Verkehrsbetriebe CVAG will wissen, was der Titel der Region überhaupt bringt. Was findet in den Orten rings...
