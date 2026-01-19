Sternsinger sammeln in Rochlitzer Region tausende Euro für Kinder in Not

Rochlitz
In der Region zwischen Burgstädt und Rochlitz zogen Kinder und Jugendliche als Heilige Drei Könige von Tür zu Tür. Doch wie viel Geld kam für den guten Zweck zusammen?
Beim Sternsingen haben rund 50 als Heilige Drei Könige verkleidete Kinder und Jugendliche in der Region rund 10.400 Euro Spenden gesammelt. Ein stolze Summe, wie Mitorganisatorin Ellen Zimmermann findet. Aber der Rekord aus dem Vorjahr mit fast 11.000 Euro konnte nicht getoppt werden. In Gruppen waren katholische und evangelische Christen in den...
