Die Sternsinger segneten zur Freude von OB Frank Dehne auch das Rochlitzer Rathaus.
Die Sternsinger segneten zur Freude von OB Frank Dehne auch das Rochlitzer Rathaus. Bild: D. Thomas/Archiv
Rochlitz
Sternsinger sammeln in Rochlitzer Region tausende Euro für Kinder in Not
Redakteur
Von Alexander Christoph
In der Region zwischen Burgstädt und Rochlitz zogen Kinder und Jugendliche als Heilige Drei Könige von Tür zu Tür. Doch wie viel Geld kam für den guten Zweck zusammen?

Beim Sternsingen haben rund 50 als Heilige Drei Könige verkleidete Kinder und Jugendliche in der Region rund 10.400 Euro Spenden gesammelt. Ein stolze Summe, wie Mitorganisatorin Ellen Zimmermann findet. Aber der Rekord aus dem Vorjahr mit fast 11.000 Euro konnte nicht getoppt werden. In Gruppen waren katholische und evangelische Christen in den...
