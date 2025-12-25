MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„Unser Gut“ von Anja und Rocco Uhlemann in Lunzenau profitierte schon von Leader-Mitteln.
„Unser Gut“ von Anja und Rocco Uhlemann in Lunzenau profitierte schon von Leader-Mitteln. Bild: Falk Bernhardt
„Unser Gut“ von Anja und Rocco Uhlemann in Lunzenau profitierte schon von Leader-Mitteln.
„Unser Gut“ von Anja und Rocco Uhlemann in Lunzenau profitierte schon von Leader-Mitteln. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Stichtag 6. Januar: Förderchancen für Wohnideen im Porphyrland
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Leader-Förderung erleichtert die Umnutzung ländlicher Bauten. Am 2. Januar gibt es online alle wichtigen Infos zur Antragstellung.

Wer ein Vorhaben umsetzen möchte, das die Um- und Wiedernutzung ländlicher Bausubstanz zu Hauptwohnzwecken vorsieht, oder wer alternative und bedarfsgerechte Wohnungsangebote entwickeln will, kann von europäischen Leader-Fördermitteln profitieren. Das Regionalmanagement „Land des Roten Porphyr“ nimmt noch bis zum 6. Januar entsprechende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
5 min.
„Unser Gut“ in Lunzenau: Landluft statt Bürojob - so schmeckt das neue Leben der Uhlemanns
Anja Uhlemann in der Keramikwerkstatt in Lunzenau auf dem Hof „Unser Gut“.
Vom Controller zum Landwirt, vom Büro an die Töpferscheibe. Anja und Rocco Uhlemann haben sichere Jobs aufgegeben und in Lunzenau ein altes Gut gekauft. Was macht den Vierseithof zur gefragten Adresse?
Falk Bernhardt
26.12.2025
4 min.
So schützen Sie Ihr Auto in der Silvesternacht
Feuer Frei: Wer sicher gehen will, dass sein Auto rund um Silvester und Neujahr völlig unversehrt bleibt, achtet beim Abstellort besser auf ein paar Dinge.
Raketen, Böller, Vandalismus: Rund um Silvester schlafen viele Autobesitzer unruhig – was können sie vorbeugend tun und bei welchen Schäden zahlt die Versicherung?
Peter Löschinger, dpa
07.11.2025
3 min.
Vom Hofladen bis zur Buschmühle: Fünf Tipps für Entdeckungen im Porphyrland rund um Rochlitz
Anja und Rocco Uhlemann bieten mit „Unser Gut“ in Lunzenau auch einen Hofladen.
Fahrradkirche, Keramikwerkstatt oder Buschmühle? Am Freitag und Samstag gibt es ganz besondere Entdeckertouren von Lunzenau über Königsfeld bis Zettlitz.
Falk Bernhardt
23.12.2025
2 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: So ist der Stand der Ermittlungen
Rund um das Haus Annaberg des Erzgebirgsklinikums gab es zuletzt viele negative Schlagzeilen.
Rund ums Erzgebirgsklinikum hat es zuletzt viele negative Schlagzeilen gegeben. Gegen einen Mediziner stehen massive Vorwürfe im Raum. Hat er sich dazu geäußert?
Katrin Kablau
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
26.12.2025
3 min.
Kollision beim Wenden: Wie sieht es mit der Haftung aus?
"Rumms" - ein Unfall ist im Stadtverkehr schnell passiert - der Streit über Haftung kann dagegen länger dauern und oft auch vor Gerichten landen.
Ein Auto wendet, ein anderes fährt vorbei. Es kommt zu einem Zusammenstoß. Doch wer haftet? Ein Gericht hat dazu eine eindeutige Entscheidung gefällt.
Mehr Artikel