Stichtag 6. Januar: Förderchancen für Wohnideen im Porphyrland

Rochlitz
Leader-Förderung erleichtert die Umnutzung ländlicher Bauten. Am 2. Januar gibt es online alle wichtigen Infos zur Antragstellung.
Wer ein Vorhaben umsetzen möchte, das die Um- und Wiedernutzung ländlicher Bausubstanz zu Hauptwohnzwecken vorsieht, oder wer alternative und bedarfsgerechte Wohnungsangebote entwickeln will, kann von europäischen Leader-Fördermitteln profitieren. Das Regionalmanagement „Land des Roten Porphyr“ nimmt noch bis zum 6. Januar entsprechende...
