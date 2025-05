Stolperstein für Geringswalde: Linke und Grüne sprechen über Projekt

Die Kommunalpolitiker bereiten die kommende Sitzung vor. Thematisch soll ein Stolperstein genauso zur Sprache kommen wie etwa die Sportförderung.

Seit März machen Linke und Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag gemeinsame Sache. In dieser Formation wollen sich die Kommunalpolitiker im Vorfeld der Sitzung am 28. Mai über eine Reihe Themen verständigen. Wie Linkspolitiker und Fraktionsmitglied David Rausch mitteilte, wird es zum einen um einen sogenannten Stolperstein gehen, der in...