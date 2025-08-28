„Storch im Anflug“: Messe für werdende Eltern in Döbeln

Freiberufliche Hebammen unterstützen junge Familien auf der Messe „Storch im Anflug“ in Döbeln.

Unter dem Motto „Storch im Anflug“ können sich werdende Eltern und junge Familien im Rahmen einer Messe fit machen; etwa auf dem Sektor Elternzeit und die dafür erforderlichen Anträge. Mit dabei ist unter anderem die Schwangerschaftsberatungsstelle der Diakonie Döbeln sowie Vertreter der Nestbauzentrale und der Familienberatung des...