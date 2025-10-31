Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am 3. November beginnen in Göritzhain Straßenbauarbeiten.
Am 3. November beginnen in Göritzhain Straßenbauarbeiten.
Rochlitz
Straße in Göritzhain ab Montag gesperrt
Redakteur
Von Jan Leißner
Während der Fahrbahnsanierung wird der Verkehr umgeleitet. Auch der Busverkehr ist betroffen.

Am Montag sollen die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung der S 247 in Göritzhain beginnen. Im Bereich der Oberen Hauptstraße (Hausnummer 40 bis 48) wird die Asphaltdeckschicht erneuert und die Fahrbahnmarkierung neu aufgebracht. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 21. November abgeschlossen sein. Darüber informierte das Landesamt für...
17:40 Uhr
3 min.
RB bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet
War an zwei Toren beteiligt: Yan Diomande
Sieben Siege und ein Remis hat Leipzig seit der heftigen Auftaktpleite in München gesammelt und festigt damit seinen zweiten Platz. Erstmals seit März darf auch Gladbach jubeln.
20.10.2025
2 min.
S 201: In Mittweida wird eine der Hauptverkehrsachsen gesperrt
Mitten in Mittweida wird wieder gebaut.
Die Fahrt durch Mittweida wird zur Herausforderung: Umleitungen führen den Verkehr über mehrere Straßen.
Stephan Lorenz
17:37 Uhr
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
12:45 Uhr
1 min.
Zwei Menschen bei Unfall in Mutzscheroda verletzt
Update
Auf der Kreuzung der S242 und der B175 sind die beiden Autos zusammengestoßen.
Auf der B175 bei Mutzscheroda sind am Mittwochabend zwei Autos zusammengestoßen.
Jan Leißner
Mehr Artikel