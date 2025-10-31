Straße in Göritzhain ab Montag gesperrt

Rochlitz
Während der Fahrbahnsanierung wird der Verkehr umgeleitet. Auch der Busverkehr ist betroffen.
Am Montag sollen die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung der S 247 in Göritzhain beginnen. Im Bereich der Oberen Hauptstraße (Hausnummer 40 bis 48) wird die Asphaltdeckschicht erneuert und die Fahrbahnmarkierung neu aufgebracht. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 21. November abgeschlossen sein. Darüber informierte das Landesamt für...
